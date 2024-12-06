Незаконную рекламу и граффити убрали на дорожных объектах в 6 округах Подмосковья

От граффити и несанкционированной рекламы очистили остановочный павильон вблизи микрорайона Щапово и на опоре наружного освещения на ул. Московской в Долгопрудном, а также знаки на проспекте Мира и ул. Полевой во Фрязине, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на ул. Центральной в Щелкове и на ул. Коломенской в Озерах. А еще убрали рекламные объявления с остановочного павильона на улице Ленина в селе Кудиново Богородского округа.

Жителей и гостей региона призывают не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.