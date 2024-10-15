Незаконную парковку устранили в мкр Южный Котельников

Жители микрорайона Южный в городе Котельники столкнулись с проблемой незаконной парковки автомобилей на газоне возле дома № 16. Это не только портило эстетический вид территории, но и создавало неудобства для пешеходов, а также угрозу для экологического состояния газона.

В связи с многочисленными обращениями жителей на портал «Добродел» и в местные органы власти, было принято решение о принятии мер по борьбе с незаконной парковкой. В результате проведенной проверки на въезде на территорию, где ранее происходила парковка, установили два информационных знака:

Знак 3.27 «Остановка запрещена» — четко указывает на запрет остановки и стоянки транспортных средств на указанном участке.

Знак 8.24 «Работает эвакуатор»— предупреждает водителей о том, что автомобили, припаркованные в запрещенном месте, будут эвакуированы.

Установка этих знаков является эффективным инструментом для предотвращения незаконной парковки. Теперь водители, нарушающие правила, будут нести ответственность за свои действия.

Жителям микрорайона Южный теперь доступно удобное решение для контроля ситуации. В случае обнаружения нарушений парковки транспортных средств они могут оперативно сообщить о них на портал «Добродел» в модуль «Народный инспектор». Это позволит оперативно реагировать на нарушения и поддерживать порядок в микрорайоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.