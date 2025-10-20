Нет и не будет: реального онлайн-рынка автомобилей в России не существует

Сегодня доля онлайн-продаж автомобилей в России мизерная и не достигает даже одного процента, сообщил РИАМО главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«В схеме покупки авто в России ничего не поменялось. Люди, которые покупают машину онлайн, — это ноль сколько-то там процента от общей доли рынка. То есть схема с маркетплейсами особо не развивается — где-то продано 600 автомобилей, на каком-то маркетплейсе — 1000. Это не очень серьезно, это меньше процента или около того. Об этом говорить, мне кажется, бессмысленно», — сказал Кадаков.

Он отметил, что людей интересует даже не место выбора, а те точки, которые могут им предоставить какие-то дополнительные финансовые услуги. У людей при нынешних ценах и текущих кредитных ставках просто нет возможности купить автомобили.

«Автомобили покупают в первую очередь там, где, например, ставка субсидируется. А кто ее может субсидировать? Только производитель. Значит, это кто? Официальный дилер. Кто-то идет к неофициалам, если они возят какие-то машины под заказ, везут под льготный утиль, для тех, кто под этот льготный утиль подпадает», — рассказал эксперт.

Кадаков уточнил, что есть автосалоны, которые и тем, и другим занимаются: в одном салоне могут стоять машины как «альтернативные», так и официальные.

