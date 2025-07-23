Нет фреона, «умер» радиатор: почему автомобильный кондиционер перестает охлаждать

Шеф-редактор журнала «Авито Авто» Денис Смольянов рассказал, почему кондиционер в автомобиле может перестать охлаждать, и дал рекомендации по устранению неисправностей, сообщает радио Sputnik .

Он объяснил, что со временем даже герметичная система теряет часть хладагента через уплотнители, соединения и микротрещины. Проверить уровень фреона можно самостоятельно: если при включении кондиционера на максимум воздух из воздуховодов остается теплым, вероятно, хладагента недостаточно. Дозаправку фреона также лучше проводить в сервисе, самостоятельная заправка допустима только как временная мера.

Еще одной распространенной причиной неисправности является засорение радиатора. Если кондиционер хорошо охлаждает на трассе, но перестает работать при остановке, возможно, радиатор загрязнен. Смольянов рекомендует не пытаться чистить радиатор самостоятельно, чтобы не повредить его соты, а обратиться в сервис для профессиональной очистки и проверки.

Проблемы могут возникнуть и с компрессором, особенно при недостатке масла в системе. Признаками неисправности компрессора могут быть металлический звук или скрежет при включении кондиционера, либо полная тишина, если компрессор не запускается. В этом случае эксперт советует не заниматься ремонтом самостоятельно, так как узел сложный и герметичный.

Если кондиционер работает, но поток воздуха слабый или охлаждение недостаточное, причина может быть в засоренном салонном фильтре. Смольянов рекомендует проверять и менять фильтр самостоятельно — процедура занимает 10–15 минут и не требует специальных навыков.

Кроме того, сбои в работе кондиционера могут быть связаны с неисправностями в электрике. В современных автомобилях климат-контроль управляется электронными блоками и датчиками, и при их сбое система может отключить кондиционер.

Эксперт советует ежегодно менять салонный фильтр, регулярно промывать радиатор и выключать кондиционер за 5–10 минут до остановки двигателя, чтобы просушить испаритель и избежать появления неприятного запаха.