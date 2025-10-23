Некоторые маршруты наземного транспорта изменятся с 25 октября в Москве

С 25 октября изменятся схемы движения четырех маршрутов автобусов и электробусов. Транспорт станет подъезжать ближе к станциям метро и социальным объектам в 10 районах Москвы, сообщает пресс-служба Дептранса города.

Маршрут т57 продлят до станции метро «Владыкино». Он получит новый номер 457. Жителям Коптева станет удобнее добираться до МЦД, МЦК и метро.

Маршрут 451 объединят с маршрутами с3 и с3к. Автобусы поедут по улице Рословке вместо 8-го микрорайона Митина. Жители получат удобную связь со станцией метро «Речной вокзал».

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем сеть маршрутов наземного транспорта в столице. 25 октября улучшим четыре маршрута, москвичам станет удобнее добираться до социальных объектов и станций рельсового каркаса. Изменения коснутся 10 районов в двух округах. На линии будет работать современный транспорт, оборудованный всем необходимым для комфорта всех категорий пассажиров», — сказал заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 млн жителей 11 регионов России.

