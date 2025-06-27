Нейроинспектору запаркованности контейнерных площадок Подмосковья исполняется год

С 28 июня 2024 года в Подмосковье искусственный интеллект через 552 камеры системы «Безопасный регион» начал выявлять автомобили, припаркованные около контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«За год работы искусственный интеллект выявил более 3,5 тыс. случаев неправильной парковки возле контейнерных площадок. По 472 случаям были выписаны штрафы. И самое главное — там, где уже штрафовали, нарушать стали на 40% меньше», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект ежедневно анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион», выявляет автомобили, которые стоят в зоне вывоза мусора более 10 минут, и фиксирует их госномера. На основании данных, полученных от ИИ, в отношении автовладельца может быть составлен протокол об административном правонарушении.

«На старте ИИ-проекта контроля запаркованности контейнерных площадок протоколы составлялись вручную ответственными исполнителями. Но с июля весь процесс, от обнаружения нарушения до выписки штрафа, будет полностью автоматизирован. Искусственный интеллект распознаёт номер машины, после чего данные передаются в специальную систему. Она направляет межведомственный запрос о владельце автомобиля и отправляет нарушителю протокол со всеми доказательствами через электронную госпочту. Более того, система даже следит за своевременной оплатой штрафа», — добавила Надежда Куртяник.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Подмосковья можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.