Неизвестные закидали камнями пассажирский поезд на Казанском направлении МЖД

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Неизвестные утром в среду повредили пассажирский поезд в районе станции Игнатьево Казанского направления Московской железной дороги, закидав его камнями. Об этом сообщает пресс-служба МЖД .

В результате противоправных действий повреждения получили четыре стеклопакета. Пассажиры и сотрудники МЖД не пострадали.

Железнодорожники написали заявление в полицию. В МЖД намерены оказать правоохранителям всю необходимую помощь в расследовании.

Отмечается, что это уже не первый подобный случай. 15 мая неизвестные забросали камням другой поезд на Казанском направлении. Тогда пострадал один пассажир.

В МЖД напомнили, что всех нарушителей, вмешавшихся в деятельность железнодорожного транспорта, ждет административная или уголовная ответственность.

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