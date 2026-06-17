Неизвестные закидали камнями пассажирский поезд на Казанском направлении МЖД
Неизвестные утром в среду повредили пассажирский поезд в районе станции Игнатьево Казанского направления Московской железной дороги, закидав его камнями. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
В результате противоправных действий повреждения получили четыре стеклопакета. Пассажиры и сотрудники МЖД не пострадали.
Железнодорожники написали заявление в полицию. В МЖД намерены оказать правоохранителям всю необходимую помощь в расследовании.
Отмечается, что это уже не первый подобный случай. 15 мая неизвестные забросали камням другой поезд на Казанском направлении. Тогда пострадал один пассажир.
В МЖД напомнили, что всех нарушителей, вмешавшихся в деятельность железнодорожного транспорта, ждет административная или уголовная ответственность.
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