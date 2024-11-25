«Недоработка пилотов»: эксперт объяснил, кто виноват в возгорании SSJ в Анталье

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов считает, что в возгорании на борту российского самолета авиакомпании «Азимут» Sukhoi Superjet (SSJ) 100 в турецком аэропорту в Анталье виноваты пилоты, сообщает Life.ru .

По мнению эксперта, они должны были оценить погодные условия и, при наличии сомнений, уйти на второй круг.

«Надо разбираться, но мое убеждение, что это недоработка пилотов. Такие посадки просто недопустимы. Они не оценили обстановку, метеорологическую обстановку. Если они сомневаются, они должны были уйти на второй круг. Поэтому сейчас не надо перевирать все, как у нас это делают. Какие герои? Мое мнение, что это недоученность пилотов», — отметил Романов.

Авиаэксперт считает, что присутствие пожарной части рядом с горящим самолетом было лишь случайным стечением обстоятельств — могли находиться и другие конструкции, например, бетонные.

24 ноября вечером в аэропорту Антальи российский самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, который перевозил туристов на отдых в Турцию, несколько раз ударился о взлетную полосу, а затем загорелся. К счастью, никто не пострадал, так как воздушное судно остановилось рядом с пожарной частью. Предварительная сумма ущерба составила не менее 1 миллиона рублей. Пилотов задержали для допроса, а Следственный комитет России завел уголовное дело. Стало известно, что этот SSJ-100 четыре раза за последние полтора года прерывал взлет, и во время одного из полетов у него произошел отказ двигателя.