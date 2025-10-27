Не видят батарею: у автомобилей Tesla в России возникли проблемы с зарядкой

Россияне, которые ездят на автомобилях Tesla, массово жалуются на то, что их машины не «видят» батарею, после чего выдают ошибки. Из-за этого появляются проблемы с зарядкой, сообщает Baza .

Жители России, ездящие на Tesla, стали чаще сталкиваться с рядом проблем. При подключении автомобиля к питанию высвечиваются ошибки вроде «зарядка невозможна — достигнут максимальный предел».

Это происходит из-за сбоев в модуле батареи. Еще зарядка может отключаться при открытии зарядного порта вручную или же из-за окисления контактов, выхода из строя платы. Некоторые машины не видят компонент зарядного порта. Последнюю проблему смогут починить только на СТО.

Специалисты подчеркивают, что такие сбои появляются из-за проблем в контактах зарядки, ошибок электроники, повреждений целого модуля. Некоторые водители, которым принадлежат Tesla, отмечают, что проблема появилась после применения ручного разблокирования кабеля. У других автолюбителей сбои возникли после того, как было обновлено программное обеспечение.

В Tesla эту информацию пока не комментировали. В автосервисах владельцам данных автомобилей рекомендуют либо откалибровать зарядный порт, либо полноценно заменить его.

