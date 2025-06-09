«Не в пользу водителей»: эксперт оценил идею установки новых камер на дорогах

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов заявил, что предложение Автомобильного союза установить новые камеры на дорогах не будет работать в пользу водителей, сообщает АБН24 .

Ситуация связана с тем, что из-за устаревших камер фиксации часть нарушений правил дорожного движения не фиксируется.

«Новость эта кажется курьезной. Автомобильный союз, по логике, должен защищать интересы водителей. Но, видимо, в этом сезоне новая линия. Следующий этап — вероятно, союз начнет возмущаться, что камеры до сих пор не установлены буквально на каждом перекрестке, в каждом дворе, на каждом километре дороги», — сказал Попов.

Кроме того, он назвал компромиссом саму идею предупреждать водителей о местах установки комплексов фиксации. Если бы водители не знали «опасных» для себя мест, где установлены камеры, они бы соблюдали правила везде.