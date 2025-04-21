Не признак возвращения: автоэксперт оценил регистрацию Kia в России
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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что регистрация корейским автомобильным производителем Kia товарного знака в России необязательно может являться признаком возвращения бренда в Россию, сообщает RT.
«Регистрация товарного знака — это нормальная практика для компании, которая регистрирует новые бренды. Даже если они не присутствуют на рынке. Для того, чтобы этот товарный знак не использовали третьи лица в других целях», — пояснил эксперт.
По его словам, за последнее время ничего сверхординарного не произошло и поводов для возвращения Kia в РФ нет.
Ранее сообщалось, что Kia включила российский рынок в план продаж на 2025 год и, предположительно, планирует реализовать около 50 тысяч машин. Активизация в России может помочь марке улучшить распределение рынков сбыта на фоне растущей глобальной неопределенности.