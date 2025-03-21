Не на балконе и не в пакете: эксперт назвал ошибки при хранении шин

Собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев заявил, что автомобильные шины лучше не хранить в полиэтиленовых пакетах и на балконе, сообщает Газета.ru .

«Если пакет герметично упакован, то внутри собирается конденсат. При этом покрышка не любит влагу — она разрушает резиновый слой покрышки», — отметил эксперт.

По его словам, на балконе на шину будут попадать солнечные лучи, в итоге пострадают парафины, а само устройство может начать крошиться.

Хранение в багаже чревато большим перепадом температур: появляется риск появления конденсата и потрескивания шины: впоследствии она не сможет держать давление, может возникнуть грыжа. Шину важно промыть перед хранением и подписать каждую сторону, заключил автоэксперт.