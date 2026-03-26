Не двигаются с места: самолеты застряли в очереди в аэропорту Шереметьево
Фото - © Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф
Около взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево скопились несколько самолетов, которые все еще не могут вылететь. Они застряли в очереди и ждут отправления, сообщает «Осторожно, новости».
Пассажиры насчитали, что в заторе стоят шесть-семь бортов. Они не двигаются уже 20 минут. Другие рейсы не могут вылететь с самого утра.
Так, например, вылет из Москвы в Минеральные воды задержали уже на полтора часа. По словам очевидцев, пассажиров держат в самолете. Людям говорят о перегруженности аэропорта.
На задержки также пожаловались пассажиры рейса Москва — Санкт-Петербург. Люди прождали в самолете около 40 минут.
Утром Росавиация сообщила о введении ограничений в Шереметьево на фоне атаки БПЛА, затем их сняли. Сейчас рейсы отправляют по согласованию.
