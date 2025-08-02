Названы причины, почему россияне не покупают электромобили

Российский рынок электромобилей переживает беспрецедентный спад — за первые месяцы 2025 года продажи сократились вчетверо по сравнению с прошлым годом, сообщает kp.ru .

Если в 2023–2024 годах россияне приобретали около 15-18 тысяч «зеленых» авто ежегодно, то сейчас эта цифра едва превышает 4,5 тысячи.

Главным барьером стала запредельная стоимость — средняя цена электрокара в 5 миллионов рублей делает его покупку нецелесообразной даже с учетом потенциальной экономии на топливе. Не менее остро стоит проблема «розеточной зависимости» — 60% потенциальных покупателей опасаются оказаться с разряженным аккумулятором вдали от зарядных станций.

Инфраструктурный коллапс усугубляет ситуацию: на всю страну приходится менее 2 000 станций быстрой зарядки, тогда как в Германии их 90 000. В регионах на 1000 км дорог может приходиться всего 1-2 зарядные точки. Зимние морозы превращаются в настоящее испытание — при -20°C запас хода сокращается на 30-50%, а в московских пробках зимой 2024 года фиксировали случаи полного разряда батарей всего за 2 часа простоя.

Особую тревогу у покупателей вызывает катастрофическая ликвидность — за три года электромобиль теряет 50-60% стоимости против 30-40% у традиционных авто. Ситуацию усугубляет хаос стандартов — 15 различных операторов зарядных станций используют разные разъемы и приложения, вынуждая водителей возить с собой набор переходников.