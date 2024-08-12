Названы плюсы распространения полиса ОСАГО на территорию Беларуси
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 октября 2024 года действие полиса ОСАГО будет распространено на территорию Белоруссии. Автомобильный эксперт Антон Ануфриев прокомментировал эти нововведения, сообщает «МИР 24».
По словам эксперта, данный шаг прежде всего обеспечит удобство для российских автовладельцев. Им больше не придется оформлять дополнительную страховку при поездках в соседнюю страну, так как компенсации при ДТП будут включены в существующий полис ОСАГО. Кроме того, сохранится и возможность использования электронного документа.
Кроме того, Ануфриев отметил, что благодаря расширению действия ОСАГО на Белоруссию автолюбители смогут экономить на оформлении страховки. По его мнению, со всех точек зрения это правильный и необходимый для водителей законопроект.
Эксперт также предположил, что нововведение может привести к увеличению туристических поездок в Белоруссию уже в ближайшую осень, поскольку значительно упростит поездки в страну на автотранспорте.