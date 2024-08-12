Названы плюсы распространения полиса ОСАГО на территорию Беларуси

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 октября 2024 года действие полиса ОСАГО будет распространено на территорию Белоруссии. Автомобильный эксперт Антон Ануфриев прокомментировал эти нововведения, сообщает «МИР 24» .

По словам эксперта, данный шаг прежде всего обеспечит удобство для российских автовладельцев. Им больше не придется оформлять дополнительную страховку при поездках в соседнюю страну, так как компенсации при ДТП будут включены в существующий полис ОСАГО. Кроме того, сохранится и возможность использования электронного документа.

Кроме того, Ануфриев отметил, что благодаря расширению действия ОСАГО на Белоруссию автолюбители смогут экономить на оформлении страховки. По его мнению, со всех точек зрения это правильный и необходимый для водителей законопроект.

Эксперт также предположил, что нововведение может привести к увеличению туристических поездок в Белоруссию уже в ближайшую осень, поскольку значительно упростит поездки в страну на автотранспорте.