Названа причина заморозки строительства дорожной развязки в Екатеринбурге

сегодня в 19:05

Устаревшая документация стала причиной приостановки строительства дорожной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге. Такое заявление сделал глава комитета по строительству горадминистрации Алексей Корюков, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

По его словам, при выполнении муниципального контракта возникли трудности. Процесс решения вопросов затянулся ввиду переустройства сетей, объяснил Корюков.

«Кроме того, проектная документация была достаточно возрастная, ее пришлось полностью переработать под современные требования, под современные нормативы», — подчеркнул руководитель комитета.

Договор был заключен в 2021 году, а проект разработан еще в 2014–2015 годах. На сегодняшний день одобренные идеи, как отметил Корюков, морально устарели.

Председатель комитета добавил, что по этой причине власти применили иные технологии, что привело к соответствующим изменениям.