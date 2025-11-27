Названа причина, почему в выходные в Москве ограничат сквозное движение на МЦД-3

29 ноября с начала движения и до 07:30 пассажиры не смогут проехать через весь МЦД-3 без пересадок. Сквозное движение будет ограничено в связи с модернизацией систем на Казанском вокзале, об этом сообщили в столичном Дептрансе .

Электрички будут ходить только до Казанского вокзала и нескольких станций — Перово, Выхино, Люберцы и Быково. Поезда станут ходить реже — раз в полчаса вместо обычного графика.

На Ленинградском направлении составы, которые обычно доезжают до Ипподрома, остановят свой маршрут на станции Митьково. Некоторые рейсы вообще отменят. При этом до Ленинградского вокзала можно будет доехать как обычно.

На Казанском направлении железной дороги с 12:30 до 17:30 пригородные электрички не будут ходить до Казанского вокзала и обратно. Составы, которые обычно прибывают на вокзал, завершат маршрут на станциях Выхино, Люберцы и Быково.

Пассажиры, которые сойдут на Люберцах или Быково, смогут доехать до центра Москвы на электричках «Иволга». Эти поезда будут отправляться каждые 10 минут.

Тем, кто окажется на Выхино, для поездки в центр нужно будет воспользоваться либо метро (фиолетовая Таганско-Краснопресненская ветка), либо теми же составами «Иволга».

Что касается диаметра, то к 07:30 по нему возобновится нормальное движение. Поезда будут курсировать с промежутками от 10 до 15 минут. Железнодорожное сообщение с Казанского вокзала заработает в обычном режиме с 17:30.

Если нужно добраться в область в районе Ипподрома, лучше воспользуйтесь метро до станции «Выхино», а там пересядьте на электричку.

На выходных 29–30 ноября некоторые электрички будут ходить по сокращенному маршруту. Конечными станциями станут Быково, Люберцы и Выхино. Пассажиров попросили проверить актуальное расписание на официальных сайтах РЖД Казанского и Ленинградского направлений перед выездом.

Временные неудобства связаны с модернизацией систем на Казанском вокзале. Совместно с РЖД специалисты установят новое оборудование для контроля движения поездов и обеспечения безопасности пассажиров. Старые системы заменят на современные технологичные решения.

