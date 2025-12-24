Названа причина, почему китайские автомобили не приживаются в России

Востоковед Алексей Маслов поделился своим видением причин, по которым китайские автомобили не приживаются в России.

Он пояснил, что Китай превратил машины в гаджеты и вместо передачи технологий предлагает готовую продукцию, действуя по принципу «хотите — покупайте у нас».

«Китайские автомобили, которые приходят на российский рынок, — не самые передовые, но правда и не самые дорогие, а вся остальная накрутка происходит в рамках российского рынка», — подчеркнул Маслов в эфире радио Sputnik.

Востоковед также отметил, что китайский автопром, в отличие от японского или немецкого, характеризуется регулярным обновлением модельного ряда — каждый год появляется новая флагманская модель.

