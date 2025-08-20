Названа дата, когда «Быстрый проход» по карте москвича заработает в Подмосковье

С 1 сентября льготники из Москвы смогут пользоваться функцией «Быстрый проход» на электричках ЦППК и МТППК в Подмосковье за пределами МЦД. Этот факт избавит около 3 миллионов владельцев карты москвича от необходимости покупать бумажные билеты, об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сообщает столичный Дептранс .

Для того чтобы можно было пользоваться новой функцией, жителям российской столицы будет достаточно один раз в год активировать опцию «Быстрый проход» на карте москвича в железнодорожной кассе. После активации больше не потребуется обращаться ни в кассы, ни к билетным автоматам перед поездкой.

Использовать «Быстрый проход» можно будет на 350 железнодорожных станциях Москвы и Подмосковья. Эта функция заработает на Ярославском и Павелецком направлениях, ранее она была доступна только на 137 станциях в зоне МЦД.

По оценкам специалистов, благодаря расширению зоны действия «Быстрого прохода» за пределы МЦД жители Москвы смогут сэкономить в общей сложности 1,2 миллиона часов ежегодно.

Для использования сервиса необходимо дважды приложить карту к валидатору или турникету — при входе и выходе. Важно отметить, что, если поездка не будет закрыта, услуга временно приостановится. Восстановить работу сервиса можно бесплатно в железнодорожной кассе.