Натуральный ад: блогер развеял мифы об удобном транспорте в Китае

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев заявил, что метро в Китае совсем не так комфортно, как принято считать: на каждой пересадке приходится платить за новые талоны и стоять в очередях.

«В Китае жуткий расизм, в том плане, что они видят, что ты русский, поэтому такси тебе не останавливается. Потому что они понимают, что вы не сможете с ними объясниться», — сказал Васильев в эфире радио Sputnik.

По его словам, он с трудом разобрался, как работает китайское метро. Блогер назвал его натуральным адом. Никто не знает в Китае английский, это заблуждение, также отметил ведущий.

Ранее Васильев извинился за шутку об убийстве цесаревича Алексея. В эфире программы «Соловьев Live» блогер назвал «очень ироничным», что от гемофилии наследника престола «вылечили большевики свинцом». На это высказывание негативно отреагировали писатель Роман Антоновский и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников.