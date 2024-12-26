Настоящего Деда Мороза заметили в московском метро

Дед Мороз из великого Устюга прокатился на столичном метро, добрый волшебник спустился в столичную подземку на станции «Семеновская», проехался по большой кольцевой линии и поздравил удивленных пассажиров с Новым годом, передает корреспондент РИАМО.

Настоящее новогоднее чудо произошло в Москве 26 декабря. В вестибюль станции метрополитена «Семеновская» вошел высокий пожилой мужчина с густой седой бородой и посохом, одетый в длинный красный тулуп - Дед Мороз из Великого Устюга.

Новогодний волшебник был без своей внучки Снегурочки. Он уточнил, что она находится в Костроме и занята новогодними хлопотами. Дедушка Мороз рассказал, какие подарков просят дети на Новый год.

«Самые разные желания, но что больше всего радует мое морозное сердце, что просят добра, здоровья для родных и близких. И, конечно же, ребята любят получать новинки, связанные с техникой, и роботов, и кукол, и телефончики, и планшеты», - сказал Дед Мороз.

Фото - © Сергей Дружинин

Дедушка добавил, что каждый день получает по мешку писем, а за последние годы в его резиденцию пришло около 5 млн конвертов по почте. После общения с прессой Дед Мороз вошел на станцию метро, а затем пересел на Большую кольцевую линию.

Москвичи и гости города очень удивились встрече с таким пассажиром. Новогодний волшебник поздравлял их с наступающим новым годом, а еще дарил небольшой подарок на память. Пассажиры фотографировали дедушку на телефоны и снимали на видео.

Свое путешествие он закончил на станции «Мичуринский проспект». Дедушка Мороз рассказал, что ему очень понравились чистота и порядок в метро.