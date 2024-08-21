Нарушители правил: 3 млн штрафов получили водители в Свердловской области

Свердловские водители получили около 3 млн штрафов с начала 2024 года

Около 3 миллионов штрафов получили автовладельцы в Свердловской области с начала 2024 года, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«90% административных правонарушений, которые выявляются на территории области, это нарушения, полученные с помощью камер фото-видеофиксации, как в принципе и на всей территории РФ», — рассказал Сергей Кобяков, начальник отдела ЦАФАП Госавтоинспекции регионального главка МВД.

Чаще всего водители превышают скоростной режим, едут на запрещающие сигналы светофора или стоят на проезжей части.

При этом штрафы свердловские водители в целом выплачивают исправно — игнорируют их только 8% водителей. К таким автомобилистам применяют уже дополнительные меры.

Так, если сумма штрафа превышает 3 тысячи рублей, то на имущество неплательщика могут наложить арест, если 10 тысяч — ограничить выезд из страны. Это касается не только отдельных штрафов, но и общих сумм.

Начальник отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП России по Свердловской области Наира Гевондян призвала водителей ответственно относиться к штрафам.