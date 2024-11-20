Нарушения правил пассажирских перевозок пресечены в Чехове
Фото - © пресс-служба Администрации г.о. Чехов
В городском округе Чехов Госавтоинспекция совместно с управлением государственного автодорожного надзора провела рейд по контролю за соблюдением требований безопасности при пассажирских перевозках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Основная цель мероприятия — снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиление контроля за соблюдением законодательства в области безопасности дорожного движения и пресечение нарушений правил дорожного движения.
В результате рейда к административной ответственности привлекли 6 водителей. Основные виды нарушений включали:
- нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси;
- управление транспортным средством без тахографа;
- несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха;
- нарушение требований обеспечения безопасности пассажирских перевозок;
- управление транспортным средством при наличии неисправностей.
Госавтоинспекция и управление государственного автодорожного надзора продолжат совместные мероприятия по контролю за соблюдением требований безопасности и правопорядка в сфере пассажирских перевозок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.