Нарушения правил пассажирских перевозок пресечены в Чехове

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В городском округе Чехов Госавтоинспекция совместно с управлением государственного автодорожного надзора провела рейд по контролю за соблюдением требований безопасности при пассажирских перевозках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основная цель мероприятия — снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиление контроля за соблюдением законодательства в области безопасности дорожного движения и пресечение нарушений правил дорожного движения.

В результате рейда к административной ответственности привлекли 6 водителей. Основные виды нарушений включали:

нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси;

управление транспортным средством без тахографа;

несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха;

нарушение требований обеспечения безопасности пассажирских перевозок;

управление транспортным средством при наличии неисправностей.

Госавтоинспекция и управление государственного автодорожного надзора продолжат совместные мероприятия по контролю за соблюдением требований безопасности и правопорядка в сфере пассажирских перевозок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.