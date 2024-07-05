Нарушение при закупке по обеспечению безопасности движения выявлено в Домодедове

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Брокер Групп» на действия администрации г. о. Домодедово, дирекции единого заказчика при проведении электронного аукциона на выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба управления.

Согласно доводу жалобы организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало администрации г. о. Домодедово, дирекции единого заказчика обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.