Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 19:58

«Народный инспектор» помог выявить 650 случаев парковки на газонах в Подмосковье

С начала года жители Московской области посредством мобильного приложения «Добродел» выявили 654 случая парковки в зонах зеленых насаждений, где сумма штрафов составила более 1 млн рублей. Больше всего нарушений выявлено в Ленинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

Только в апреле было составлено 24 постановления на сумму 24 тысячи рублей. Популярные местами правонарушений стали дворы в ЖК «Бутово-парк», ЖК «Восточное –Бутово».

«С целью фиксации случаев безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки в регионе работает приложение «Народный инспектор». Это удобный и современный способ выявления правонарушений. Необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением «Добродел», чтобы снять и отправить короткий видеоролик», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Сообщить о нарушении можно на портале «Добродел» или в мобильном приложении в несколько кликов.

Видео должно содержать информацию о зоне парковки и четкий номер автомобиля нарушителя.

Парковать личный автомобиль необходимо по правилам, чтобы не мешать остальным участникам движения и пешеходам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.