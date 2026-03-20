Наглый заяц срывает движение трамваев в центре Волгограда

Жители Волгограда пожаловались на наглого зайца, который второй день подряд мешает движению составов в центре Волгограда. Он медленно ходит по рельсам, пока машинисты ждут его ухода, сообщает V1.ru .

Жители Волгограда переживают, что рано или поздно зайца могут не заметить, и он будет раздавлен трамваем. Наглого гостя чаще всего замечали на площади Чекистов.

Биолог Виктория Файфер допустила, что заяц мог прийти к рельсам из поймы реки Царицы. При этом, если он нормально реагирует на приближение трамваев, и убегает, то его можно там и оставить.

Вывозить зайца в другое место надо только если он хромает или не реагирует на едущие транспортные средства. В этом случае ему нужно оказать медпомощь. СМИ рассказали зооволонтерам о животном.

