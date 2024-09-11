Надземный пешеходный переход через М5 «Урал» в Люберцах достроят до октября

Подрядная организация планирует до октября завершить строительство надземного пешеходного перехода через М5 «Урал» в районе улицы Старый Двор в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Продолжается строительство надземного пешеходного перехода через М5 «Урал» в районе улицы Старый Двор в поселке Октябрьский. Заказчик объекта — ФКУ «Центравтомагистраль», работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». В настоящее время установлены опоры будущего мостового сооружения, произведен монтаж лестничных пролетов, сборка каркаса надземного пешеходного перехода. По информации заказчика, завершить работы планируется до начала запуска движения по новой объездной автомобильной дороге в обход поселка Октябрьский — до октября текущего года», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что надземный пешеходный переход длиной более 60 метров будет полностью оборудован для маломобильных групп населения.

«На участке запланировано обустройство тротуаров, освещения, водоотведение. Мостовое сооружение будет выполнено из металлоконструкции. Для безопасности пешеходов на пролетном строении и лестничных сходах проектом предусмотрено защитное ограждение из монолитного поликарбоната», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.