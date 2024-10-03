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Надземный переход через трассу М-5 «Урал» в поселке Люберец готов на 98%

Завершается строительство разноуровневого надземного пешеходного перехода через трассу М-5 «Урал» в районе улицы Старый Двор в поселке Октябрьском Люберец, готовность объекта составляет 98%, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» на территории городского округа Люберцы ФКУ «Центравтомагистраль» завершает строительство разноуровневого надземного пешеходного перехода в районе улицы Старый Двор в поселке Октябрьском. Готовность объекта составляет 98%, внутри ведутся отделочные работы», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что надземный пешеходный переход длиной более 60 метров будет полностью оборудован для маломобильных групп населения — благодаря пандусу. На участке ведется обустройство тротуаров, освещения, водоотведения.

По информации, полученной от заказчика реконструкции, завершить работы по строительству нового перехода планируется до запуска движения по новой объездной автомобильной дороге в обход поселка Октябрьского — до середины октября текущего года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.