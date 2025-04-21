Надежда для Tesla: компания готовится к запуску роботакси

Илон Маск, глава Tesla, охарактеризовал 2025 год как переломный для деятельности компании. Однако введенные в США высокие пошлины, жесткая конкуренция на китайском рынке электрокаров и отзыв практически всей линейки электропикапов Cybertruck негативно повлияли на ее показатели. По мнению аналитиков, успешный вывод на рынок роботизированного такси имеет решающее значение для дальнейшего существования Tesla, сообщает Infox со ссылкой на Fortune.

«Если Tesla удастся первенствовать в разработке технологии беспилотников для широкого потребления, остальные проблемы окажутся второстепенными», — пишут представили СМИ.

Они считают, что удачный старт роботакси в 2025 году способен стать настоящим спасением для компании Маска.

Вместе с тем, журналисты выразили сомнения относительно готовности Tesla к полноценному запуску автономных такси в городской среде. Они отметили, что все испытания проводились с системами второго уровня автономности, подразумевающими присутствие водителя-оператора в транспортном средстве. Например, конкурент Tesla, компания Waymo, осуществляет тестирование своих роботакси, используя системы четвертого уровня автономности.

Важнейшим аспектом, на котором акцентируют внимание эксперты, является необходимость совершенствования инфраструктуры для обеспечения работы беспилотных такси. Это включает в себя создание выделенных полос для автомобилей, интеграцию со светофорными системами и обустройство зон для посадки и высадки пассажиров. Кроме того, обеспечение безопасности дорожного движения требует повышенного внимания, поскольку любые аварии способны отрицательно повлиять на репутацию компании.