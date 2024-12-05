На железной дороге в Чехове провели рейд по безопасности

На железнодорожной станции Чехов прошел рейд, посвященный вопросам безопасности и соблюдению правил поведения на ж/д путях. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники администрации г. о. Чехов совместно с представителями транспортной безопасности «РЖД» и «Административно-пассажирской инспекцией Московской области», регулярно проводят такие мероприятия для информирования граждан о необходимых мерах предосторожности.

В ходе рейда было вручено порядка 30 информационных материалов и разъяснены важные правила безопасности: соблюдать расстояние не менее 1,5 м до движущихся составов, избегать прохода между вагонами и быть крайне внимательными при пересечении ж/д путей по наземным переходам.

Жителей призвали быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта, беречь свою жизнь и предупреждать об угрозах окружающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто, особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», - отметил Воробьев.