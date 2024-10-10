На железной дороге Подмосковья начали проводить вечерние рейды

Для снижения смертности на железной дороге Московской области в рамках комплекса специальных мер по безопасности начали проводить вечерние профилактические рейды. В рейдах участвуют представители администраций совместно с сотрудниками транспортной полиции, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С начала года на железнодорожной инфраструктуре региона было зафиксировано 153 смертельных случая. Более 50% из них произошли в темное время суток, при этом самыми аварийными периодами являются осень и зима.

«Специалисты провели уже более 60 вечерних рейдов на железнодорожных станциях и переходах в 20 городских округах области. Сотрудники пресекают потенциальные нарушения, проводят разъяснительные беседы и раздают информационные материалы», — пояснили в ведомстве.

Кроме этого, на подмосковных станциях организованы регулярные дежурства: ежедневно более сотни волонтёров и сотрудников администраций округов предотвращают около тысячи нарушений.

Также в рамках комплексных мер в Московской области ведется строительство надземных пешеходных переходов, устройство металлических заборов и железобетонных ограждений вдоль путей, организация искусственных ограждений типа «змейка» и установка информационных стендов на станциях и платформах. Кроме этого, на инфраструктуре устанавливают камеры, фиксирующие нарушения правил перехода через пути.

Минтранс Подмосковья напоминает: при нахождении на платформе в ожидании поезда нельзя выходить за ограничительную линию, при переходе путей пользоваться только санкционированными переходами на разрешающий сигнал, убедившись при этом в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.