На железной дороге Подмосковья начали проводить вечерние рейды

В Московской области продолжают реализовывать специальный комплекс мер по безопасности на железной дороге. Одной из действенных мер остается проведение специальных рейдов по безопасности на железной дороге с участием сотрудников Минтранса Подмосковья, администраций городских округов, транспортной полиции и представителей Народной дружины и транспортных компаний МЖД и ЦППК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В этом году их число значительно увеличили — провели около 9 тысяч мероприятий, при том, что за аналогичный период прошлого года было проведено порядка 6 тысяч рейдов. Кроме того, в октябре совместно с коллегами возобновили проведение данных мероприятий еще и в вечернее время — уже прошло более 300 таких рейдов. Сотрудники пресекают потенциальные нарушения, проводят разъяснительные беседы и раздают информационные материалы», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Также в рамках комплексных мер в Подмосковье ведется строительство надземных пешеходных переходов, устройство металлических заборов и железобетонных ограждений вдоль путей, организация искусственных ограждений типа «змейка» и установка информационных стендов на станциях и платформах. Кроме этого, на инфраструктуре устанавливают камеры, фиксирующие нарушения правил перехода через пути.

Несмотря на все проведенные мероприятия, число погибших на железной дороге в Подмосковье остается высоким. С начала года на путях погибли 164 человека. При этом 76 случаев зафиксировано на «опасных тропах», еще 61 — на пешеходных переходах и 27 — на ж/д платформах.

Ведомство призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и не нарушать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. При нахождении на платформе в ожидании поезда нельзя выходить за ограничительную линию, при переходе путей пользоваться только санкционированными переходами на разрешающий сигнал, убедившись при этом в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.