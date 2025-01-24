На железнодорожной станции в Ленинском округе провели профилактический рейд

В подмосковном Ленинском городском округе на железнодорожной станции Булатниково сотрудниками администрации муниципалитета совместно с представителями Линейного отдела полиции на станции Москва — Павелецкая и Центральной пригородной пассажирской компанией и ГКУ МО «Административная пассажирская инспекция» была проведена профилактическая акция «Сохрани себе жизнь». В ходе рейда был выявлен случай нарушения правил безопасности вблизи железнодорожных путей, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Данная платформа была выбрана не случайно. Так, в начале января текущего года на станции Булатниково произошел трагический случай. Ежегодно множество людей становятся жертвами неосторожности. Каждая мелочь имеет значение, и любая ошибка может стать последней. Если проявлять большую осторожность и следовать простым правилам, мы сможем избежать трагических инцидентов», —сказал начальник отдела транспорта администрации Ленинского городского округа Геннадий Витринский.

Сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с нарушителем, который двигался на транспортном средстве вдоль железнодорожных путей. Остальным пассажирам в ходе мероприятия раздали листовки и еще раз напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности вблизи железнодорожной инфраструктуры.

Профилактические акции в Ленинском городском округе проводятся на регулярной основе в целях информирования граждан и снижения рисков трагических случаев.

Железнодорожные пути являются зонами повышенной опасности. Минимальный тормозной путь электропоезда на скорости 60 км/ч составляет 200 метров, грузового 1000 метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.