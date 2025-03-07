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На ж/д станции в Раменском прошел профилактический рейд по безопасности

На станции Кратово в Раменском прошел рейд по безопасности. Представители администрации, РЖД и активисты «Молодой Гвардии» напомнили жителям о правилах поведения на железной дороге. В рейде приняли участие главный эксперт сектора транспорта и дорожного хозяйства администрации Виталий Курбаков, директор ТУ «Кратово» Алексей Емельянов, представитель РЖД Александр Зотов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гражданам раздали памятки с правилами поведения вблизи железной дороги. Переход на станции Кратово оборудован светофорами и звуковой сигнализацией для дополнительной безопасности.

Важно помнить: при переходе через пути снимайте капюшон и наушники, держите детей за руку. На платформе не подходите близко к краю. Соблюдение правил — гарантия безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.