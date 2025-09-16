На ж/д станции в Ленинском округе детям рассказали о безопасности на дороге

В Ленинском городском округе проходит масштабная акция «Внимание, дети!», главная цель которой — профилактика дорожно-транспортного травматизма, восстановление и закрепление знаний и навыков грамотного участия в дорожном движении. В этот раз профилактические мероприятия провели на станции Расторгуево. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Сегодня мы не раз замечали ситуации, когда люди переходили проезжую часть, уткнувшись в телефон или с наушниками в ушах. Главная задача пешехода — быть заметным на дороге, а также быть сознательным, не позволять себе действий, создающих угрозу здоровью и жизни», — отметила инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Ирина Чекмарева.

В акции приняли участие сотрудники Госавтоинспекции Ленинского городского округа совместно с представителями Общественной палаты округа и благотворительной группой «Твори добро. Видное».

Акция предусматривает целый комплекс мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, а также на восстановление и закрепление у детей навыков безопасного поведения на дорогах. Особое внимание уделялось информированию о потенциальных опасностях, подстерегающих на станциях, и о строгих запретах, нарушение которых может привести к трагическим последствиям.

В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции также обращали внимание пользователей средств индивидуальной мобильности, напоминая им о правилах дорожного движения, а также раздавали детям светоотражающие элементы, чтобы сделать их более заметными на дорогах. Традиционное комплексное мероприятие «Внимание, дети!» пройдет в округе до 21 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.