На ж/д станции Люберец прошла акция «Сохрани себе жизнь»

В городском округе Люберцы на ж/д станции МЦД-3 «Люберцы» провели акцию «Сохрани себе жизнь», направленную на профилактику травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

«Во время акции жителям напомнили правила безопасности на железнодорожных объектах. Участники раздавали информационные листовки, а в преддверии Дня защитника Отечества пассажирам подарили георгиевские ленты. В акции приняли участие волонтеры, представители Минтранса Подмосковья, администрации, транспортной полиции, «Центральной ППК» и РЖД», — отмечается в сообщении.

Организаторы акции призвали пассажиров соблюдать правила безопасности на железнодорожных станциях: не отвлекаться на телефон, не слушать музыку в наушниках, ожидать поезд за ограничительной линией на платформе, переходить пути только по специально оборудованным переходам и на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

В управлении дорожного хозяйства напоминают, что для предотвращения несчастных случаев профилактические рейды на объектах железнодорожной инфраструктуры проводятся регулярно, а также на постоянной основе устраняются несанкционированные подходы к путям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.