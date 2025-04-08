На ж/д станции Ленинского округа прошел профилактический рейд

В Ленинском городском округе на железнодорожной станции Расторгуево сотрудниками администрации муниципалитета совместно с представителями Линейного отдела полиции на станции Москва — Павелецкая и Центральной пригородной пассажирской компанией и ГКУ МО «Административная пассажирская инспекция» был проведен очередной профилактический рейд «Сохрани себе жизнь». Главной целью выездного мероприятия было предотвращение уровня травматизма на железнодорожной инфраструктуре, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Выбор данной станции обусловлен трагическим инцидентом, произошедшим здесь в начале апреля. Неосторожность на железной дороге ежегодно приводит к гибели людей. Каждая мелочь имеет значение, и любая ошибка может стать последней. Важно помнить о мерах предосторожности и следовать простым правилам, так мы сможем избежать трагических последствий», — сказал начальник отдела транспорта администрации Ленинского городского округа Геннадий Витринский.

Во время рейда был зафиксирован случай нарушения правил безопасности: один из пассажиров переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с нарушителем. Остальным пассажирам в ходе мероприятия были повторно разъяснены правила безопасности вблизи железнодорожных путей и станций, а также вручены информационные листовки. Сообщается, что подобные профилактические мероприятия проводятся в Ленинском округе регулярно, чтобы информировать население и снизить вероятность несчастных случаев.

Железнодорожные пути являются зонами повышенной опасности. Минимальный тормозной путь электропоезда на скорости 60 км/ч составляет 200 метров, грузового 1 000 метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.