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На ж/д станции «Красногорская» прошел рейд по профилактике несчастных случаев

В Красногорске регулярно проводятся профилактические мероприятия «Сохрани себе жизнь», направленные на снижение количества несчастных случаев на железной дороге. В них принимают участие представители администрации, дружинники и волонтеры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы проводим общеобластную акцию «Сохрани себе жизнь». Вручаем нашим жителям листовки с правилами поведения на железной дороге и небольшие сувениры. В преддверии 8 марта поздравляем женщин и дарим небольшие сувениры — светоотражающие браслеты», — рассказала начальник отдела транспорта и связи администрации городского округа Красногорск Елена Солнцева.

Руслан Ермилов, территориальный заместитель командира народной дружины «РАРОГ», подчеркнул, что основная цель рейда — заставить людей задуматься о последствиях перехода железнодорожных путей в неположенных местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.