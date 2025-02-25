На ж/д станции «Красногорская» прошел профилактический рейд по безопасности

На станции МЦД-2 «Красногорская» прошел профилактический рейд. В нем приняли участие представители административно-пассажирской инспекции Московской области, администрации городского округа Красногорск и депутат совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Важно не только соблюдать правила перехода железнодорожных путей самим, но и показывать положительные примеры детям», — отметил Бадретдинов.

Участники рейда побеседовали с пассажирами и раздали им листовки-памятки. Следующее мероприятие по профилактике несчастных случаев на железной дороге планируется провести в начале марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.