На ж/д станции Быково прошел очередной профилактический рейд по безопасности

Станция Быково находится в Раменском муниципальном округе на Рязанском направлении Московской железной дороги. Несмотря на регулярные профилактические мероприятия, несчастные случаи на железной дороге все еще случаются. Для повышения безопасности волонтеры Раменского молодежного центра, сотрудники РЖД и представители администрации проводят разъяснительную работу среди жителей, раздавая листовки с основными правилами поведения рядом с железной дорогой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Переход для пешеходов на станции Быково оборудован светофором и звуковой сигнализацией для обеспечения безопасного прохода. По мере приближения к железнодорожному пути необходимо снять наушники и капюшоны, сохраняя бдительность, ведь тормозной путь поезда составляет несколько десятков метров.

«Хотелось бы напомнить гражданам муниципального округа, гостям округа о необходимости соблюдения правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Необходимо переходить по пешеходным переходам только при разрушающих сигналах светофора. Находясь на платформах, не выходить дальше желтой ограничительной полосы, не осуществлять движение в самокатах, детям не заниматься какими-то играми», — прокомментировал главный эксперт транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского муниципального округа Виталий Кубраков.

Никогда не следует перебегать перед приближающимся составом. Безопасность всех пассажиров и пешеходов — это вопрос личной ответственности каждого перед собой и окружающими. Участники рейдов призваны напоминать об этом важном правиле всем гражданам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.