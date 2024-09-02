На западе Москвы на торги выставили 51 машино-место в многоуровневом паркинге

В столичном районе Можайский на западе столицы на аукцион выставили машино-места , располагающиеся в многоуровневом паркинге. Об этом сообщил замруководителя департамента по конкурентной политике Москвы Алексей Гаранин.

«Город предлагает автовладельцам приобрести машино-места в специализированном многоуровневом паркинге в Можайском районе Москвы, где на продажу выставлен сразу 51 объект площадью от 14,2 до 15,1 кв. м. Они будут реализованы в формате публичного предложения, что предполагает понижение цены в ходе торгов. Участники смогут приобрести места в паркинге со скидкой до 45%», — сказал Гаранин.

Он добавил, что машино-места являются востребованными объектами на аукционах. Только в первом полугодии 2024 года на торгах продали более 5,8 тыс. таких лотов.

Парковка располагается в 5 минутах пешком от станции МЦД-1 Рабочий поселок в жилом районе по адресу: улица Маршала Неделина, д. 29.

Заявочные кампании в зависимости от выбранного лота будут завершены с 16 по 30 сентября. Итоги аукционов подведут 23, 24 сентября, 3 и 10 октября. Чтобы принять участие в торгах, необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация через электронную торговую площадку «Росэлторг».

Москва регулярно выставляет на аукционы коммерческие объекты. Как ранее сообщал мэр города Сергей Собянин, в прошлом году количество участников на городских торгах увеличилось на 54% по сравнению с 2022 годом, а наибольший интерес горожане проявили к машино-местам.