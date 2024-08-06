На Замоскворецкую линию метро вышел 20-й поезд серии «Москва-2024»

сегодня в 18:46

В электродепо «Сокол» приняли двадцатый поезд серии «Москва-2024», который заменил еще один «Номерной» состав на Замоскворецкой линии столичной подземки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Доля новых поездов на Замоскворецкой линии приближается к 20%. Полностью заменить старые вагоны планируем к 2026 году», — написал столичный градоначальник в Telegram-канале.

У серии «Москва-2024» шире двери, удобные переходы между вагонами, мощные кондиционеры с обеззараживанием воздуха, а также хорошая шумоизоляция и зарядки для гаджетов.

Кроме того, специалисты проводят обновление инфраструктуры московского метрополитена. Речь идет о кабельных линиях, тоннельных вентиляциях, эскалаторах и путях. На сегодняшний день новые бетонно-резиновые блоки установлены вместо деревянных шпал на 106 станциях. Они значительно понижают уровень шума.