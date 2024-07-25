На время закрытия участка Катуар — Марк в Подмосковье 27 июля назначены автобусы

27 июля с 2:30 до 14:30 не будет движения поездов МЦД-1 и Савеловского направления на участке между ж/д станциями Катуар и Марк в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На время закрытия участка запустят компенсационные автобусы КМ1, КМ2, КМ3 с 4:45 до 15:10. Они будут ходить с остановками: на КМ1 — станция Катуар, Капустино и метро Физтех, на КМ2 — МЦД Лобня, Капустино, метро Физтех, КМ3 — МЦД Долгопрудная, Новодачная, Марк, Лиазоново.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, на станциях будут дежурить волонтеры, которые помогут сориентироваться и сесть на нужный маршрут.

Пассажирам необходимо планировать поездки заранее, по возможности отказаться от необязательных поездок в часы перекрытия участка. С расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться на сайте и приложении перевозчика, в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт».

Помимо автобусов КМ есть следующие альтернативные маршруты, с расписанием которых можно ознакомиться на сайте: автобусы 563 от МЦД Долгопрудная, Новодачная и Марк до метро «Лианозово»; автобусы 352 от МЦД Долгопрудная, Новодачная и Марк до метро «Лианозово» и «Алтуфьево»; автобусы 560 от МЦД Долгопрудная до метро «Физтех», МЦД Марк, метро «Лианозово» и «Алтуфьево»; другие маршруты наземного транспорта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.