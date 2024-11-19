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На временном мосту в Истре открыли движение

Дорожные службы открыли движение по временному мосту через р. Молодильню вблизи д. Мансурово в городском округе Истра, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Теперь путь жителей близлежащих деревень к Новорижскому шоссе будет быстрее и комфортнее, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Временный мост возведен на время капитального ремонта основного мостового сооружения, в ходе которого специалисты полностью демонтируют двухполосный мост, построенный в 1970 году, и возведут новое пролетное строение», — отметил зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках капремонта будут построены новые опоры, устроено новое мостовое полотно, полностью заменены дренажная и водоотводящая системы, конструкции сопряжения, конусы насыпи и укрепления.

Завершить строительно-монтажные работы планируется в IV квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.