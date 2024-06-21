На востоке Москвы могут появиться новые «медленные» зоны для электросамокатов

Жители нескольких районов на востоке Москвы попросили ввести лимиты скорости, по которым электросамокаты смогут ездить по паркам, скверам и местам отдыха. Над предложением москвичей стала работать глава «Центра Добрых дел» и председатель комиссии по транспорту городской Общественной палаты Сабина Цветкова, сообщают «Вести Московского региона» .

Руководитель центра провела опрос на эту тему среди жителей Богородского, Гольянова, Метрогородка и Сокольников. После того, как по вопросу введения «медленных» зон для самокатов выскажется достаточное количество жителей, «Центр Добрых дел» обратится к властям Москвы.

«Мы хотим сделать Восточный округ примером безопасного использования электросамокатов в общественных местах для всех, поэтому в ближайшее время наш округ станет первой площадкой в городе, где будут введены дополнительные „медленные“ зоны для безопасности всех участников движения», — сказала Цветкова.

Решения о местоположении «медленных зон» и процессе создания таких мест обсудят с местным населением.

Издание отмечает, что в даном случае речь идет не о полном запрете самокатного движения в указанных локациях, а только об автоматическом снижении максимальных скоростей средств — до 15 км/ч — в отдельных ограниченных зонах.

В Москве уже имеется 320 «медленных» зон, где самокаты и велосипеды автоматически сбавляют скорость до 5-15 км/ч.