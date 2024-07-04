На вокзале станции Железнодорожная МЦД-4 появятся часы

На южном фасаде нового вокзала железнодорожники разместят реплику часов, которые не одно десятилетие служили украшением станции Железнодорожная. О этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

В ходе масштабной реконструкции станции Железнодорожная, связанной с запуском МЦД-4, старый вокзал, элементом декора которого являлись часы, был демонтирован. По просьбам местных жителей, железнодорожники изготовят аутентичный циферблат. Он займет место второй буквы о в названии станции, размещенном на южном фасаде вокзала.

Работы планируется завершить до конца года.

Ранее в павильоне на станции Железнодорожная МЦД–4 был установлен макет первого российского паровоза, созданного крепостными изобретателями-самоучками Ефимом и Мироном Черепановыми. Его выполнили в натуральную величину по оригинальным чертежам железнодорожники депо Узловая Тульской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.