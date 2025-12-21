На вокзалах Москвы начали устанавливать новейшие автоматы по продаже билетов

В столичных вокзалах начали устанавливать новейшее современное оборудование — турникеты и информационные терминалы по продаже билетов (ИТПБ). Оборудование изготовлено в Москве, сообщает в своем Telegram-канале мэр мегаполиса Сергей Собянин.

Турникеты имеют небольшие габариты. Они работают быстрее прошлых на 20%. Благодаря их установке получится нарастить пропускную способность станций примерно на 40%.

Турникеты и ИТПБ поддерживают имеющиеся способы оплаты проезда. Москвичи могут использовать виртуальную «Тройку», биометрию и Систему быстрых платежей. Новое оборудование в 2026 году установят на 25 станциях столичного метро.

До 2031-го собираются установить более четырех с половиной тыс. единиц оборудования. Они будут функционировать как в метро, так и на МЦК, МЦД.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.