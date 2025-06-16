На улице Радио в Электростали продолжается ремонт дороги

В городском округе Электросталь продолжается обновление дорожной инфраструктуры. Сейчас ремонт дороги проходит в центральной части города на улице Радио, сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент подрядная организация успешно завершила работы по обновлению тротуара, сделав пешеходную зону более комфортной и безопасной для жителей города.

Теперь специалисты приступили к следующему этапу — снятию старого асфальтового покрытия с проезжей части. Этот этап является подготовительным для укладки нового асфальта.

Данные работы проводятся в рамках текущего ремонта, который включает в себя фрезерование старого асфальтового покрытия и укладку нового, без изменения площади.

В настоящее время в Электростали уже обновлены улицы Загонова и Корнеева — там проводился ремонт проезжей части и тротуара. Также ремонт выполнен на проезде Расковой и тротуаре на проспекте Ленина (около ТЦ «Эльград»), улицах Лермонтова, Железнодорожной и Энтузиастов (парковка около ЦМСЧ № 21).

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.