Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 16:58

На улице Гранитной в Долгопрудном восстановлено действие дорожных знаков

В целях оптимизации дорожного движения и обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств, в том числе коммунальных и экстренных служб, на автомобильной дороге по ул. Гранитная в Долгопрудном восстановлено действие знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном, как и повсеместно в Подмосковье, определены места, где разработаны ПОДД, согласованные с Госавтоинспекцией и утвержденные специальной комиссией.

Автомобилисты должны соблюдать требования знаков и разметки, скоростной режим и правильно выбирать место для парковки.

Проект включает в себя установку около контейнерных площадок и в прилегающих зонах дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор», которые означают, что в случае неправильной парковки автомобиль могут эвакуировать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.