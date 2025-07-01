На улице Базаева в Шаховской начался капремонт дорожного полотна

Улица Базаева — важная транспортная артерия округа, обеспечивающая пропускную способность более 10 тыс. автомобилей в день. Проведение капитального ремонта позволит значительно улучшить качество дорожного покрытия, повысить безопасность движения и обеспечить комфорт для водителей и пешеходов.

«Капитальный ремонт улицы Базаева — это важный проект для всего Шаховского округа. Мы понимаем, что ремонтные работы могут создать временные неудобства, но я уверен, что обновленная дорога принесет значительную пользу всем жителям. Улучшение дорожной инфраструктуры — один из наших приоритетов, и мы продолжим работать над тем, чтобы дороги в нашем округе были безопасными и комфортными для всех. Спасибо за ваше терпение и понимание!» — подчеркнул глава муниципального округа Замир Гаджиев.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.